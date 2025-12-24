Организаторы лыжной «Гонки чемпионов» поменяли формат соревнований

Организаторы «Гонки чемпионов» в Рязани поменяли формат соревнований
Директор соревнований «ТЕХНОНИКОЛЬ Гонка Чемпионов» Александр Пак заявил, что в новом сезоне гонка поменяет формат.
Соревнования по лыжным гонкам и биатлону «ТЕХНОНИКОЛЬ Гонка Чемпионов» пройдут на рязанском стадионе «Алмаз» 3 и 4 января.
— По формату ситуация следующая: стартует биатлонистка, стреляет лежа и стоя, передает (эстафету) лыжнице. Она бежит свою дистанцию, передает эстафету той же биатлонистке. Она второй раз стреляет лежа‑стоя, и передает лыжнице. И далее то же самое происходит с биатлонистом и лыжником. На слух формат сложный, но мне кажется, на трассе всё получится интересно. Еще одно нововведение — после квалификации прямо на стадионе будет происходить набор команд. Мы решили, что лыжницы будут выбирать биатлонистов, а биатлонистки — лыжников, — сказал Пак на пресс‑конференции.