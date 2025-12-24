Объявлен состав участников лыжно‑биатлонной «Гонки Чемпионов»

Пресс‑служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала состав участников лыжно‑биатлонной «ТЕХНОНИКОЛЬ Гонки Чемпионов» в Рязани.

© Матч ТВ

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону «ТЕХНОНИКОЛЬ Гонка Чемпионов» пройдут на рязанском стадионе «Алмаз» 3 и 4 января. Объявлены 20 представителей биатлона и 19 лыжников, у которых обладатель еще одного вакантного места будет назван позднее.

Состав участников гонки:

биатлон: Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская, Полина Плюснина, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.

лыжные гонки: Иван Горбунов, Павел Соловьев, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Алена Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак, Екатерина Никитина.