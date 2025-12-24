Стал известен размер призового фонда лыжно‑биатлонной «Гонки Чемпионов»

Призовой фонд лыжно‑биатлонной «Гонки Чемпионов» в Рязани составит 12 млн рублей
Совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников заявил, что призовой фонд соревнований «Технониколь Гонка Чемпионов» составит 12 млн рублей.
Соревнования по лыжным гонкам и биатлону «ТЕХНОНИКОЛЬ Гонка Чемпионов» пройдут на рязанском стадионе «Алмаз» 3 и 4 января.
Как сообщил Колесников, 2 млн рублей из общего фонда получит команда‑победитель. Второе и третье места заработают 1,8 млн и 1,6 млн соответственно.
— По факту, призовой фонд вырос: в прошлом году было 12 миллионов минус НДФЛ, в этом году — уже с НДФЛ, то есть на эту сумму призовые выросли. На следующий год будет больше и вырастет как минимум на величину инфляции, — отметил Колесников.
