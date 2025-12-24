Глава СБР отреагировал на смерть биатлониста Баккена

Смерть 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Баккена является очень печальным событием. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

О смерти Баккена стало известно 23 декабря.

"Я только сегодня узнал об этом. Не знаю детали, но, конечно, всегда, когда происходят такие ситуации, это очень печально, независимо от национальности и вида спорта. Мои соболезнования", - сказал Майгуров.

Баккен является трехкратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку. 21 декабря норвежец выступил в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции и занял 20-е место.