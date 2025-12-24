Президент СБР рассказал, когда CAS примет решение о допуске россиян

Президент СБР (Союз биатлонистов России) Виктор Майгуров рассказал, когда CAS (Спортивный арбитражный суд) примет решение о допуске российских спортсменов до международных стартов.

«Конкретных дат нет. Этот вопрос в работе, надеемся на решение сразу после Нового года. 2 января все вернутся на работу. Главное, чтобы еще и решение было в нашу пользу, ведь мы видим, как IBU упирается руками и ногами непонятно почему, — заявил Майгуров.

Ранее министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что СБР намерен обжаловать в Спортивном арбитражном суде запрет на участие отечественных спортсменов на международных соревнованиях. Иск был подан 10 декабря.

В феврале 2022-го года, после начала специальной военной операции, российские и белорусские биатлонисты были отстранены от международных стартов IBU (Международный союз биатлонистов). Организация не разрешает им выступать даже в нейтральном статусе, ссылаясь на политические причины.

Олимпийские игры-2026 пройдут в следующем году с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.