Сахаров рассказал о конфликтах в российских лыжах

«Всё можно решить, поговорив по-мужски». Андрей Сахаров — о конфликтах в российских лыжах
Российский лыжник Андрей Сахаров прокомментировал скандальный инцидент с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России по лыжным гонкам.
– Какие чувства ты испытываешь, когда такое происходит в наших лыжах?
– Обидно, что такие вещи происходят и выносятся на обсуждение на всех уровнях. У норвежцев ведь тоже вряд ли всё гладко, но они выглядят сплочённым и дружным коллективом. Уверен, что все спорные вопросы можно решить, просто поговорив по-мужски, и потом пожать друг другу руки. Лыжная семья должна оставаться лыжной семьёй, — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.