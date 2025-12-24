Тренер сборной по лыжным гонкам пожаловался на нехватку персонала

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о нехватке обслуживающего персонала для российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в Давосе. Его слова передает «Матч ТВ».

«Один сервисер не сможет проделать ту работу, которую делают как минимум шесть сервисеров. Тестировать лыжи, накатки, порошки, парафины — это невозможно сделать одному человеку. Поэтому нам приходилось обращаться за помощью к своим друзьям и знакомым», — рассказал Сорин.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.