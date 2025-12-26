Губерниев поделился ожиданиями от «Тур Де Ски»

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от результатов российских лыжников на многодневной гонке «Тур Де Ски».

© ФЛГР

«Я не жду сейчас прорыва, а жду его на Олимпийских играх в Милане. Выходить на старт надо, конечно, с целью победы. Однако главный старт все же Игры-2026, а не «Тур де Ски». В топ-10 они, конечно, будут попадать на «Туре», но это сейчас вообще не так важно», - заявил Губерниев «ВсеПроСпорт».

Многодневная лыжная гонка пройдет с 28-го декабря 2025 года до 4-го января 2026 года. В соревнованиях примут участие российские спортсмены Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года пройдет 6-го февраля. Олимпиада состоится в Италии (Милан и Кортина‑д’Ампеццо). На ОИ будет разыгрываться 116 комплектов медалей в 8 видах спорта (16 дисциплин).