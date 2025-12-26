Шведская лыжница снялась с «Тур де Ски»

Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван снялась с «Тур де Ски» – 2026 из-за дискомфорта в стопе, об этом сообщил тренер сборной Швеции Стефан Томсон.

«Мы приняли решение, что Линн пропустит тур в качестве меры предосторожности. Речь идёт о лёгком дискомфорте, вероятно, из-за защемлённого нерва. Но с учётом того, что у неё был хороший тренировочный период, мы не хотим рисковать и подвергать её той нагрузке, которую предполагает «Тур де Ски» в данный момент», – приводит слова Томсона SVT.

Сообщается, что место Сван в сборной Швеции на «Тур де Ски» – 2026 займёт Эвелина Круселль.

«Тур де Ски» – 2026 пройдёт в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года.