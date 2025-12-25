На биатлонисте Баккене нашли одну странную вещь после смерти

Норвежская ассоциация биатлона (NSSF) сообщила о том, что в отеле в Италии было найдено тело 27-летнего биатлониста Сиверта Баккена с гипоксической маской на лице.

В организации отметили, что на момент обнаружения у спортсмена была надета гипоксическая маска, однако причины её покупки и использования остаются неясными. NSSF добавила, что в ближайшие дни они постараются выяснить обстоятельства, связанные с этой маской. Результаты вскрытия тела Баккена будут озвучены после празднования Рождества в Европе.

Напомним, что Сиверт Баккен, трёхкратный чемпион Европы и двукратный чемпион юношеских Олимпийских игр, был найден мёртвым в номере отеля на горнолыжном курорте Лавацца. Он принимал участие в гонках Кубка мира, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции, однако с весны 2022 года по осень 2024 года спортсмен пропускал соревнования из-за проблем с сердцем.