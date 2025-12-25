В Норвегии отреагировали на смерть биатлониста в 27 лет

Исполняющая обязанности генсекретаря Норвежской ассоциации биатлона Эмили Нордскар отреагировала на то, что биатлонист Сиверта Гуттора ушел из жизни в возрасте 27 лет. Об этом сообщатся на сайте организации.

В Норвегии подтвердили, что у спортсмена была маска, ограничивающая приток кислорода для тренировок, однако детали приобретения и использования ее неизвестны. Вскрытие назначено на ближайшие дни итальянскими властями.

23 ноября Баккен умер в возрасте 27 лет. Спортсмен был найден мертвым в гостиничном номере в Италии.

Баккен — трехкратный чемпион Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку, а в сезоне-2021/2022 стал победителем общего зачета Кубка мира в масс-старте.