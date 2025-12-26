Российская сноубордистка назвала свою главную цель

Чемпионка мира по сноуборду россиянка София Надыршина в эфире «Матч ТВ» заявила, что ставит перед собой цель завоевать золотую медаль на Олимпийских играх.

Ближайшая зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Российские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в случае получения нейтрального статуса.

— Когда ты уже был лучшим среди лучших, тебе хочется подтвердить этот статус. Сейчас моя цель — выиграть Олимпиаду. Необязательно в этот раз, но у меня не закрыт этот гештальт… Я не могу поставить галочку напротив Олимпиады. Да, я там была, но этого мало, хочется чего‑то материального в руках, — сказала 22‑летняя спортсменка в эфире программы «Лица страны» на канале «Матч ТВ».

Надыршина выиграла золото и серебро на чемпионате мира 2021 года. Годом позже Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян от турниров под эгидой организации. Весной 2025 года сноубордистка родила дочь, после чего возобновила спортивную карьеру.