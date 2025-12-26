Большунов пропустит этап Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит пятый этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам, сообщил журналист «Матч ТВ» Андрей Романов.

Этап Кубка России пройдет с 26 по 28 декабря в Кирово‑Чепецке.

— Саша Большунов, к сожалению, не выступит на Кубке России в Кирово‑Чепецке, — написал Романов в Telegram‑канале.

