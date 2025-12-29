Лыжница Степанова назвала главное событие года

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» заявила, что возвращение российских спортсменов на мировую арену — главное событие в 2025 году.

© Матч ТВ

Российские спортсмены с 2022‑го были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из‑за ситуации на Украине. 15 декабря Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральный статус от FIS для участия в соревнованиях.

— Назовите главное событие 2025 года.

— Возвращение нейтральных спортсменов на международную арену. Благодаря этому мы будем становиться сильнее. Есть ребята, которые, я думаю, присоединятся к Коростелеву и Непряевой на следующем этапе Кубка мира. Здесь потихоньку курс на возвращение, — сказала Степанова в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».