Лыжник Коростелев отказался отвечать на вопросы шведских журналистов

«Не спрашивайте». Коростелёв отказался отвечать на политические вопросы шведских СМИ
Обладатель Кубка России — 2024/2025 российский лыжник Савелий Коростелёв высказался об участии в первой в карьере многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026.
– Я рад быть здесь. Это мой первый «Тур де Ски», захватывающий опыт – особенно перед Олимпиадой.
— Чувствуете ли вы себя желанным гостем?
– Да! Все со мной разговаривают. У меня не было никаких проблем. Всё только позитивно.
— Как вы относитесь к тому, что так много россиян не допущены к участию?
– Я надеюсь, что как можно больше людей смогут получить нейтральный статус, как я. Возможно, уже после «Тур де Ски».
— Что вы думаете о Путине?
– Пожалуйста, не спрашивайте меня об этом.
— Что вы думаете о СВО?
– И об этом тоже не спрашивайте, — приводит слова Коростелёва шведский Expressen.
