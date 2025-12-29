Губерниев назвал руководство российских лыж "тухлой яичницей"

Комментатор Дмитрий Губерниев шокирован победой биатлониста Андрея Вьюхина в квалификации спринта на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. По его словам, это говорит о состоянии российских лыж о руководстве Федерации лыжных гонок России.

Он напомнил, что получившие право выступать на международных турнирах Савелий Коростелев и Дарья Непряева не проявили себя на Кубке мира. В то же время Вьюхин, не имея подготовки и опыта, в лыжном прологе на Кубке страны победил лыжников, бежавших в полную силу. Губерниев заметил, что даже отсутствие Александра Большунова не является показательным, поскольку среди тех, кто уступил Вьюхину, многие побеждали трехкратного олимпийского чемпиона.