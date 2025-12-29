Коростелев вошел в десятку в разделке на 10 км на «Тур де Ски»

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на 10-й позиции в гонке с раздельным стартом в рамках престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая проходит в Тоблахе (Италия). Он преодолел дистанцию 10 км классическим стилем за 22.50,6.

От победителя гонки, норвежца Маттиса Стенсхагена, Коростелёв отстал на 39,6 секунды. Савелий впервые в карьере занял место в десятке лучших на Кубке мира.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Разделка классическим стилем, 10 км. Мужчины. Результаты: