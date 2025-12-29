В сборной России оценили выступление Коростелева на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко высказался о результате Савелия Коростелева в гонке с раздельным стартом в ходе лыжной многодневки «Тур де Ски».

29 декабря в данной гонке отечественный спортсмен пришел к финишу девятым.

«Нужно разделять, что гонка была классическим стилем, более приемлемые для нас условия. Савелий очень хорошо выступил, достойный результат», – завил Бородавко

22-летний Коростелев преодолел дистанцию в 10 километров за 22.50,6. Гонка проходила в итальянском Тоблахе.

От триумфатора заезда, норвежского лыжника Маттиса Стенсхагена, Коростелев отстал на 39,6 секунды.

При этом, Савелий впервые во взрослой профессиональной карьере занял место в десятке лучших на Кубке мира.

14 декабря, благодаря своему выступлению в раздельной гонке на 10 км. свободным стилем Коростелев квалифицировался на Олимпиаду-2026 в гонках с раздельного старта, а также скиатлон и марафон.

Ранее отечественные спортсмены получили разрешение на выступление на играх в нейтральном статусе от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии, сразу в двух городах: Милане и Кортине-д’Ампеццо в период с 6 по 22 февраля.