Серебряный призер ОИ оценил результат Коростелева на «Тур де Ски»

Панжинский оценил результат Коростелёва на «Тур де Ски»

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал выступление Савелия Коростелёва на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Результат Коростелёва в классической разделке ожидаемый, как и его неуспех в квалификации спринта. Я верил и надеялся, что сегодня Савелий будет как минимум в топ-20 и поборется за десятку лучших. Его результат обнадёживает» - сказал Панжинский.

Российский лыжник Савелий Коростелёв по итогам гонки с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе занял девятое место. Победу одержал норвежец Маттиас Стенсхаген. Коростелёв отстал от него на 39,6 секунды. Для россиянина это первое попадание в ТОП-10 на этапах Кубка мира. Коростелёв проводил четвёртую гонку на Кубке мира.

Коростелёв выступает на Кубке мира в нейтральном статусе решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда(FIS). FIS исполнил постановление Спортивного арбитражного суда(CAS) согласно которому российские лыжники должны быть допущены к международным соревнованиям.

Многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января 2026 года в итальянском Валь-ди-Фьемме.

