Серебряный призер ОИ оценил результат Коростелева на «Тур де Ски»

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал выступление Савелия Коростелёва на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски».

«Результат Коростелёва в классической разделке ожидаемый, как и его неуспех в квалификации спринта. Я верил и надеялся, что сегодня Савелий будет как минимум в топ-20 и поборется за десятку лучших. Его результат обнадёживает» - сказал Панжинский.

Российский лыжник Савелий Коростелёв по итогам гонки с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе занял девятое место. Победу одержал норвежец Маттиас Стенсхаген. Коростелёв отстал от него на 39,6 секунды. Для россиянина это первое попадание в ТОП-10 на этапах Кубка мира. Коростелёв проводил четвёртую гонку на Кубке мира.

Коростелёв выступает на Кубке мира в нейтральном статусе решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда(FIS). FIS исполнил постановление Спортивного арбитражного суда(CAS) согласно которому российские лыжники должны быть допущены к международным соревнованиям.

Многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января 2026 года в итальянском Валь-ди-Фьемме.