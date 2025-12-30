Норвежский лыжник возмутился приезду российского тренера на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Эрик Вальнес резко отреагировал на приезд старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина на «Тур де Ски» в качестве зрителя. Его слова передает TV2.

«Вот что получается, когда начинают приоткрывать дверь для россиян. Их вообще не должно здесь быть. Это не направлено лично против кого-то, но вот к чему это приводит», — заявил Вальнес.

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин не смог участвовать в турнире из-за отсутствия нейтрального статуса, однако приехал Тоблах в качестве зрителя.

В FIS ответили, что не контролируют тех, кто смотрит на этапы с трибун.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.