Вероника Степанова: «Тех, кто всю жизнь бегал по сороковым местам, раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу»

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что ее предложение создать отдельную лигу для лучших лыжников раздражает тех, кто «всю жизнь бегал по сороковым местам».

Степанова: профессионалам ясно, что в лыжных гонках нужны реформы
«Теперь все встало на свои места: блогеры, страдающие от нереализованных лыжных фантазий детства и значительная часть их аудитории – это как раз те, кто всю жизнь «бегал по сороковым местам». И теперь живет воспоминаниями о том, как он удержался на подьеме за самим Легковым. Или Зимятовым. Или Раисой Петровной Сметаниной. Один раз, в давно забытом году. Вот потому таких и раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу. В которую всем талантливым несложно будет отобраться – а вот бесталанным вход, скорее всего, закрыт. Пусть бухтят среди себе подобных, что хотят – право имеют. Главное, не путать «бухтение в чатах» с мнением профессионалов, субъектов процесса. Для которых, в массе, ясно – нужны реформы и нужны быстро», – написала Степанова в телеграм-канале.
