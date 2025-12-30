IBU не ответил на письмо Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) никак не отреагировал на письмо, которое Союз биатлонистов России (СБР) направил после рекомендаций МОК допустить юниоров.

Об этом сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на юношеском уровне с флагом и гимном.