IBU не ответил на письмо Союза биатлонистов России

IBU не ответил Союзу биатлонистов России на письмо по вопросу возможного допуска юниоров
Международный союз биатлонистов (IBU) никак не отреагировал на письмо, которое Союз биатлонистов России (СБР) направил после рекомендаций МОК допустить юниоров.
Об этом сообщил глава СБР Виктор Майгуров.
11 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на юношеском уровне с флагом и гимном.
«Мы направили письмо по этому вопросу в IBU, но не получили никакой реакции. Нам они ничего не отвечают, мы видели только их ответ в прессе о том, что они заняты иском в Спортивном арбитражном суде», – сказал Майгуров.
