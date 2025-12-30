Губерниев обратился к норвежскому лыжнику

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал норвежского лыжника Эрика Вальнеса прекратить критику в адрес организаторов «Тур де Ски» за присутствие на соревнованиях российского тренера Егора Сорина.

© Матч ТВ

Ранее Вальнес раскритиковал решение «Тур де Ски» разрешить Сорину присутствовать на соревнованиях в Италии. Сорин — старший тренер сборной России и присутствует на соревнованиях «Тур де Ски», где в нейтральном статусе соревнуются российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

— Я хочу сказать, что Вальнес — человек, к которому прислушиваются все европейские лидеры: и канцлер Германии, и Макрон, и премьер Британии, и даже норвежский король. Поэтому естественно, как Вальнес сказал, так сразу и будет. Он в принципе должен был быть в Мар‑а‑Лаго рядом с Трампом, но поскольку сейчас «Тур де Ски», отпросился. Мы все знаем, что Джей Ди Венс каждый раз говорил Трампу: «Дональд, обращай внимание на Вальнеса». Поэтому, собственно говоря, make Вальнес great again. Он сказал, и все сразу начнут выгонять Сорина с трибун и активно не допускать Коростелева. Все так и ждут по этому поводу именно высказываний Вальнеса. Если говорить серьезно, то совершенно всё равно, что они говорят. Чувак, доказывай на дистанции, что ты лучше Коростелева, а на твои высказывания люди никак реагировать не будут. И что самое интересное, безотносительно Сорина, который туда зрителем приехал, человек из демократической страны хочет запретить людям на трибуне быть. А ты кто такой есть? Но тут мы вспоминаем, что это знаменитый Вальнес, про которого Джей Ди Венс говорил, что он незаменим как человек, который советует Трампу по европейским делам. Поэтому сейчас, конечно, все прислушаются к Вальнесу и выгонят Егора Сорина отовсюду, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Третий этап «Тур де Ски» — масс‑старт свободным стилем — пройдет 31 декабря.