Миллиардер Колесников отказался возглавить Союз биатлонистов России

Управляющий партнер корпорации «Технониколь» и один из ключевых спонсоров Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Колесников отказался от предложения возглавить спортивную федерацию. Об этом бизнесмен сообщил российским СМИ.

«Со мной вели очень осторожные разговоры на эту тему. Но я отказался, потому что участие в качестве президента любой федерации требует личного участия и личного времени, и погружения в работу федерации. У меня уже со временем тяжело, и если оно остается, я бы хотел его тратить на семью или на занятия биатлоном», — сказал Колесников в интервью РБК Спорт.

Бизнесмен подчеркнул, что видит свою роль в развитии российского биатлона как партнера и инвестора, который готов финансировать проекты, участвовать в подготовке и проведении знаковых стартов и привлекать ресурсы для популяризации вида спорта.

Сейчас Союз биатлонистов России возглавляет двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров, избранный президентом организации в 2020 году. До него, в 2008–2014 годах, СБР руководил другой крупный предприниматель — Михаил Прохоров, при котором активно развивались коммерческие проекты и международные турниры с участием России.

Согласно рейтингу Forbes за 2025 год, 53-летний Сергей Колесников занимает 57-е место в списке богатейших бизнесменов России. Его состояние журнал оценивает в 2,4 млрд долларов.

