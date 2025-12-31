В сборной России назвали сроки возвращения Большунова к соревнованиям

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал сроки возвращения трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к соревнованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, с большой долей вероятности, спортсмен возобновит выступления на этапе Кубка России в Казани, который начнется 15 января.

«Надо идти поступательно, если говорить об участии в соревнованиях, то все будет зависеть от состояния здоровья Большунова», — сказал Бородавко.

Ране тренер высказался о получении спортсменом нейтрального статуса. «Не уверен в информации на 100 процентов, но, скорее всего, он подал заявку на его получение», — отметил специалист.

Большунов по состоянию здоровья пропустил пятый этап Кубка России. Он проходил 26-28 декабря в Кирово-Чепецке (Кировская область).