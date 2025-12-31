Губерниев назвал двух разочаровавших его в 2025 году людей из мира спорта

Телекомментатор Дмитрий Губерниев назвал двух людей из мира спорта, разочаровавших его в 2025 году. Об этом сообщает Sport24.

Журналист выделил трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова и главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич своими неудачами в "Динамо", а Александр поведением за пределами лыжной трассы», — заявил Губерниев.

Телекомментатор выразил надежду, что в 2026-м оба сделают выводы и изменятся в положительную сторону.

«Я вообще считаю, что завтра всегда лучше, чем вчера», — заявил Губерниев.

У Большунова в 2025 году произошли конфликты с журналистами и соперником Александром Бакуровым. Карпин возглавил московское «Динамо» и покинул клуб спустя несколько месяцев.