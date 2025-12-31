Россиянин Коростелев упал в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелев допустил падение в масс-старте свободным стилем на пять километров на «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла 31 декабря. Участники были поделены на четыре группы, Коростелев бежал в третьей. Россиянин упал на спуске менее чем за километр до финиша. Он быстро поднялся и смог продолжить гонку, но его результат не позволит рассчитывать на попадание в топ-50.

На момент написания материала гонка продолжается. На дистанцию уйдет четвертая группа, после финиша станут известны победитель и призеры соревнований.

Ранее Коростелев выступил на «Тур де Ски» в гонке на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем. Россиянин занял девятое место.