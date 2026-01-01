Лыжница Непряева заняла 16-е место в пасьюте на "Тур де Ски"

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 16-е место в гонке преследования классическим стилем на "Тур де Ски". Соревнования проходят в Италии.

Непряева преодолела дистанцию 20 км за 55 минут 31,1 секунды. Победительницей гонки стала американка Джессика Диггинс, показавшая результат 52 минуты 14,8 секунды.

Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниорок и серебряным призером юниорского мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26.