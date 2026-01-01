Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах российская биатлонистка Ольга Зайцева высказала пожелания российским спортсменам на 2026 год. Напомним, все российские команды, включая национальные сборные, отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

«Хочу поздравить всех с Новым годом! Пожелаю, чтобы он был счастливым, исполнились все наши мечты, а спортсмены ставили перед собой могучие цели и упорно к ним шли. Бесцельная жизнь грустная, поэтому цели должны быть. Конечно, чтобы они всегда исполнялись и доходили до спортсменов», — сказала Зайцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.