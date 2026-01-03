Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей масс-старта среди биатлонисток на турнире «Гонка чемпионов» в Рязани. Она преодолела дистанцию 5 км за 14.18,6 и не допустила ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй финишировала Ирина Казакевич, оставшая от победительницы на 23,9 секунды. Тройку призёров замкнула белоруска Динара Смольская (+32,5).

Биатлон. «Гонка чемпионов» — 2026. Рязань. Масс-старт женщины. Итоговые результаты

1. Наталия Шевченко — 14.18,6 (0 промахов).

2. Ирина Казакевич — отставание +23,9 (1).

3. Динара Смольская + 32,5 (1).

4. Виктория Сливко +51,7 (3).

5. Тамара Дербушева +1.07,3 (3).

6. Инна Терещенко +1.21,3 (3).

Далее состоятся квалификационные забеги для лыжников. В квалификациях будут определены составы команд на эстафету. В каждой из них будет по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке.

В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.