В Швеции оценили результаты лыжников Коростелева и Непряевой

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева на престижной многодневке «Тур де Ски» оправдывают самые высокие ожидания. Об этом в комментарии Sport24 заявил шведский журналист Viaplay Людвиг Сван.

«Они оба очень хороши, но им нужно еще немного времени, чтобы реально конкурировать за топ-3. Савелий мог быть близок к этому в преследовании, но падение в масс-старте не позволило побороться за высокие места», — отметил он.

Дистанцию в 20 км классическим стилем Коростелев преодолел за 47.55,5. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, от него Коростелев отстал на +1.53,8. Непряева стала 16-й в гонке преследования. Победительницей стала представительница США Джессика Диггинс, которая показала время 52.14,8. Непряева отстала от нее на +3.16,3.

Коростелев и Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.