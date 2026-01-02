«Худший день в моей лыжной карьере». Вальнес — о гонке преследования на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился ощущениями после гонки с раздельного старта классикой на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» – 2025/2026. Норвежец занял 37-е место в итоговом протоколе, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3.39,8 минуты.

«Это был ад. Я понял, что всё закончится катастрофой, уже с первых метров дистанции. Я действительно не понимаю, что произошло, но это был, пожалуй, худший день в моей лыжной карьере».

«Не думаю, что смогу словами передать, насколько мне было плохо. Чтобы продолжить «Тур де Ски», я должен надеяться, что почувствую себя лучше, тем более что суббота — это единственная возможность протестировать олимпийскую трассу в соревнованиях до гонки на Играх. Я очень надеюсь, что у меня получится», – приводит слова Вальнеса Fondo Italia.