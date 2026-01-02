Еще семь российских спортсменов получили нейтральные статусы от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральные статусы, необходимые для участия в соревнованиях, еще семи российским спортсменам. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Нейтральные статусы получили фристайлисты Тимофей Бралгин, Владимир Иванов, Александр Терешкин и Александра Глазкова, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлисты Анастасия Таталина, Дарья Мельчакова, Лана Прусакова, Полина Рябова, Наталья Шерина, Светлана Иванова, Никита Андреев и Никита Новицкий, двоеборец Артем Галунин, сноубордисты Мария Травиничева и Илья Хуртин, горнолыжники Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Иван Кузнецов и Екатерина Ткаченко, прыгуны на лыжах с трамплина Михаил Назаров, Данил Садреев и Илья Маньков. Непряева и Коростелев уже завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.