«Это был шок». Ботн впервые рассказал, как обнаружил мёртвого Баккена

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2025/2026 норвежец Йохан-Олав Ботн рассказал, как обнаружил мёртвым своего партнёра по команде Сиверта Баккена.

«Мы с Сивертом собирались на лыжную тренировку в девять утра. Я зашёл за ключами от машины, чтобы достать лыжи и палки, и тогда обнаружил его без признаков жизни. Я увидел, что он не подавал признаков жизни и был бледный. Я понял, что он умер. Это было состояние шока, когда ничего не чувствуешь, но пытаешься помочь. Лишь когда приехала скорая, я осознал, что произошло. Это был полный шок и паника. Первое, что делаешь – пытаешься помочь. Я пытался позвонить в полицию и скорую, но не смог дозвониться. Я побежал за помощью. Несколько минут были очень напряжёнными, когда пытался помочь и дождаться помощи. Спекуляции на тему его смерти? К сожалению, я видел всё это. Я хочу, чтобы люди уважали родственников, воздерживались от домыслов и дождались официального расследования. Гипоксические маски для тренировок легальны уже много лет. Их используют довольно многие. Я не хочу слишком способствовать спекуляциям, но отмечу, что Сиверт действовал полностью законно. Всё было в рамках правил норвежского законодательства, ВАДА и Антидопингового агентства Норвегии», — сказал Ботн в интервью TV2.

Напомним, о смерти Баккена стало известно в декабре прошлого года.