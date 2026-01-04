«Невзирая на скандал»: легенда биатлона назвал лучшего спортсмена России

Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал лыжника Александра Большунова спортсменом года, передает Sport24.

«Назвал бы Большунова, невзирая на произошедший скандал. Он заслужил. Понятно, что одним сезоном все не венчается, но за последние четыре года Александр точно заслужил звание лучшего спортсмена. Он завоевал больше всех наград за последнее время», — сказал Тихонов.

26 декабря Большунов снялся с пятого этапа Кубка России в Кирово-Чепецке. 27 числа старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что лыжник заболел распространенным штаммом гриппа А (Н3N2), называемым «гонконгским».

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.