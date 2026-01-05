Губерниев: собираются ли FIS и IBU отстранять американских спортсменов?

Известный российский журналист, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией высказался о положении американских спортсменов после того, как 3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле и захватили президента страны.

«Звонят коллеги, интересуются, собираются ли FIS и IBU отстранять американских спортсменов??? Так вроде уже всех отстранили!!!?? Ибо демократические принципы важнее всего и права человека!!! Молодцы, принципиальные FIS и IBU!!! Джессика Диггинс за всё ответит!!! (приснилось тут мне)», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Российские биатлонисты не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. Два российских лыжника были допущены до Кубка мира в декабре 2025 года.