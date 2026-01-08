Стала известна победительница индивидуальной гонки по биатлону на этапе ЧР

Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на дистанции 15 км в рамках чемпионата России в Ижевске.

Спортсменка показала время 45 минут 33,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место с минимальным отставанием заняла Наталия Шевченко — +0,4 секунды. Третьей стала Тамара Дербушева, отставшая от победительницы на 58,8 секунды. Обе призерши, как и чемпионка, завершили гонку с чистой стрельбой — 0 промахов.

10 января, состоится одиночная смешанная эстафета.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Эдуард Латыпов выиграл индивидуальную гонку по биатлону на этапе чемпионата России.