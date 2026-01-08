Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе

Чемпионат.comиещё 1

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Эберг прошла дистанцию за 22.00,6 минуты, не допустив ни одного промаха не огневых рубежах.

Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе
© Чемпионат

Второй на финише стала финская биатлонистка Суви Минккинен, которая проиграла победительнице 21,1 секунды (0 промахов). Замкнула тройку призёров француженка Жулия Симон, завершившая гонку с отставанием в 23,6 секунды (0 промахов).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Оберхоф. Спринт. Женщины.

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 22.00,6 (0 промахов).

2. Суви Минккинен (Финляндия) – +21,1 (0).

3. Жулия Симон (Франция) – +23,6 (0).

4. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – +33,7 (0).

5. Франциска Пройс (Германия) – +47,1 (1).

6. Янина Хеттих (Германия) – +49,5 (1).

7. Лу Жанмонно (Франция) – 54,9 (1).

8. Анна Магнуссон (Швеция) – +59,9 (1).

9. Осеан Мишлон (Франция) – 1.01,5 (2).

10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – +1.03,8 (1).

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости