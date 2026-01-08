Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на этапе Кубка мира – 2025/2026 в немецком Оберхофе. Эберг прошла дистанцию за 22.00,6 минуты, не допустив ни одного промаха не огневых рубежах.

Второй на финише стала финская биатлонистка Суви Минккинен, которая проиграла победительнице 21,1 секунды (0 промахов). Замкнула тройку призёров француженка Жулия Симон, завершившая гонку с отставанием в 23,6 секунды (0 промахов).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Оберхоф. Спринт. Женщины.

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 22.00,6 (0 промахов).

2. Суви Минккинен (Финляндия) – +21,1 (0).

3. Жулия Симон (Франция) – +23,6 (0).

4. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – +33,7 (0).

5. Франциска Пройс (Германия) – +47,1 (1).

6. Янина Хеттих (Германия) – +49,5 (1).

7. Лу Жанмонно (Франция) – 54,9 (1).

8. Анна Магнуссон (Швеция) – +59,9 (1).

9. Осеан Мишлон (Франция) – 1.01,5 (2).

10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – +1.03,8 (1).