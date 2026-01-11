Эльвира Эберг выиграла пасьют на Кубке мира в Оберхофе, Ханна Эберг — третья

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Оберхофе (Германия). Дистанцию 10 км она преодолела за 31.38,5 и допустила один промах.

Второй стала представительница Финляндии Суви Минккинен, отстав от лидера на 16,6. Тройку сильнейших замкнула Ханна Эберг (+1.04,5).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхоф (Германия). Гонка преследования. Женщины:

Эльвира Эберг (Швеция) — 31.38,5 (1 промах).

Суви Минккинен (Финляндия) +16,6 (1).

Ханна Эберг (Швеция) +1.04,5 (2).

Жулия Симон (Франция) +1.15,5 (3).

Франциска Пройс (Германия) +1.20,7 (2).

Жюстин Бреза-Буше (Франция) +1.21,8 (2).

Анна Магнуссон (Швеция) +1.41,5 (3).

Ванесса Фойгт (Германия) +1.47,4 (0).