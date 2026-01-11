Трое американских бобслеистов выпали из саней на Кубке мира

Трое американских бобслеистов выпали из саней на этапе Кубка мира в Санкт-Морице. Об этом сообщает РИА Новости.

Четверка американцев — Кристофер Хорн, Райан Рейджер, Хантер Пауэлл и Калеб Фернелл — не успела разместиться в санях на старте заезда. В первом повороте трое разгоняющих выпали из боба, а пилот доехал до финиша в одиночестве.

Этап Кубка мира в Санкт-Морице проходит с 10 по 11 января.

23 декабря стало известно, что российские бобслеисты пропустят Кубок мира. У всех спортсменов, получивших нейтральный статус, не было очков рейтинга, что не позволило им принять участие в турнире.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за санкций Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). С тех пор они пропустили Кубок и чемпионаты мира.