Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Представительницы Франции Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон выиграли в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:18.21,9, потратив восемь дополнительных патронов и не получив ни одного штрафного круга.

Второе место в эстафете заняли норвежки Марте Йохансен, Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен и Марен Киркеэйде, которые отстали от лидеров на +53,7 секунды (1+7). Замкнули тройку лидеров представительницы Германии Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих и Франциска Пройс (+1.28,4; 1+13).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхофе (Германия). Эстафета. Женщины:

1. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) – 1:18.21,9 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Марте Йохансен, Ингрид Тандреволд, Каролин Кноттен, Марен Киркеэйде) – отставание 53,7 (1+7).

3. Германия (Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих, Франциска Пройс) +1.28,4 (1+13).