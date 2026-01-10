Итальянский биатлонист впервые с 1992 года возглавил общий зачёт Кубка мира

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира – 2025/2026. После 10 гонок в его активе 611 очков. Итальянский биатлонист впервые с 1992 года возглавил общий зачет Кубка мира. 34 года назад с жёлтой майкой был Андреас Цингерле.

Отметим, у Цингерле и Джакомеля сейчас одинаковое количество личных медалей Кубка мира — по 13. Если Томмазо завоюет ещё хотя бы одну награду, то станет лидером среди итальянцев по данному показателю.

Сегодня, 10 января, Томмазо Джакомель стал победителем гонки преследования на четвёртом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Оберхофе (Германия). Он преодолел дистанцию за 37.15,4 и допустил шесть промахов на четырёх огневых рубежах.