«Сегодня мы победили за нашего пятого парня!» Кристиансен — об эстафете на КМ в Оберхофе

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен заявил, что победа в эстафете на Кубке мира — 2025/2025 в Оберхофе (Германия) посвящена погибшему соотечественнику Сиверту Баккену.

«Это была самая захватывающая эстафета за многие годы. Я привык иметь примерно минуту преимущества на последнем этапе, но тут пятеро-шестеро парней боролись за победу, так что зрителям было очень интересно. Для нас это было особенным, учитывая обстоятельства, в которых мы оказались. У меня была дополнительная энергия, последние пару дней были тяжёлыми. Это полностью выжало все силы из моего тела, но я постепенно возвращаюсь в форму. Сегодня мы победили за нашего пятого парня!» — приводит слова Кристиансена пресс-служба IBU.