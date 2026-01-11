Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг оформила первый золотой дубль с сезона-2022/2023. Тогда она стала чемпионкой в спринте и пасьюте на Кубке мира в Поклюке.

В этом сезоне на Кубке мира в Оберхофе Эльвира выиграла спринт и гонку преследования. В среду, 7 января, в спринте дистанцию спортсменка преодолела за 22.00,6 и не допустила ни одного промаха. Сегодня, 11 января, в пасьюте Эберг показала результат 31.38,5 (1).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Оберхоф (Германия). Гонка преследования. Женщины:

Эльвира Эберг (Швеция) — 31.38,5 (1 промах).

Суви Минккинен (Финляндия) +16,6 (1).

Ханна Эберг (Швеция) +1.04,5 (2).

Жулия Симон (Франция) +1.15,5 (3).

Франциска Пройс (Германия) +1.20,7 (2).