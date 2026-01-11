Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно продолжает лидировать, Эльвира Эберг — пятая
Французская биатлонистка трёхкратная чемпионка мира Лу Жанмонно продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 553 очка.
Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен с результатом 503. Тройку замыкает норвежка Марен Ельмесет Киркеэйде (487).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:
Лу Жанмонно (Франция) — 553 очка.
Суви Минккинен (Франция) — 503.
Марен Киркеэйде (Норвегия) — 487.
Анна Магнуссон (Швеция) — 441.
Эльвира Эберг (Швеция) — 420.
Ханна Эберг (Швеция) — 395.
Доротея Вирер (Италия) — 363.
Камиль Бене (Франция) — 345.
Лиза Виттоцци (Италия) — 304.
Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 304.
