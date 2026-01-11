Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно продолжает лидировать, Эльвира Эберг — пятая

Французская биатлонистка трёхкратная чемпионка мира Лу Жанмонно продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 553 очка.

Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен с результатом 503. Тройку замыкает норвежка Марен Ельмесет Киркеэйде (487).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

Лу Жанмонно (Франция) — 553 очка.

Суви Минккинен (Франция) — 503.

Марен Киркеэйде (Норвегия) — 487.

Анна Магнуссон (Швеция) — 441.

Эльвира Эберг (Швеция) — 420.

Ханна Эберг (Швеция) — 395.

Доротея Вирер (Италия) — 363.

Камиль Бене (Франция) — 345.

Лиза Виттоцци (Италия) — 304.

Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 304.

