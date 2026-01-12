Биатлонистка Вирер: я не говорю «нет», потому что зарабатываю деньги

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер высказалась о внимании со стороны спонсоров в преддверии Милана-2026. Она отметила, что не отказывает в коммерческих предложениях из-за желания заработать деньги, но добавила, что это требует особых усилий со стороны спортсмена.

«Лето было безумным: у меня никогда не было так много дел из-за Олимпийских игр. Всем что-то было нужно. Я не говорю «нет», потому что зарабатываю деньги, но для спортсмена это очень тяжело. Для меня было бы гораздо проще без социальных сетей. Сейчас у меня ощущение, что этого слишком много, ведь все спонсоры хотят там присутствовать. В мои первые годы на Кубке мира такого не было. Я мало отдыхаю. Это самая большая проблема. Мне нужно больше отдыха», — приводит слова Вирер Ski-Nordique.