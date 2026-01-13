Испанскую лыжницу вместе с собакой накрыла лавина на горе в Андорре

© Вечерняя Москва

Чемпионку Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип и ее собаку накрыла лавина в районе города Симд-де-л'Ортель в Андорре. Об этом в понедельник, 12 января, спортсменка сообщила в своем личном блоге.

Район, в котором каталась Масип, считается зоной низкого риска. По словам лыжницы, она всегда хорошо знала эту местность, однако попала в «эвристическую ловушку» — ситуацию, которая приводит к упрощению реальности и недооценке опасности.

— Дело не в том, что условия были безопасными, а в том, что они казались безопасными. Нулевого риска просто не существует, — добавила Масип.

До этого 50-летний турист также погиб во время схода снежной лавины во французских Альпах. Житель Великобритании отправился кататься на лыжах в горы 11 января, несмотря на объявленный максимальный уровень лавинной опасности.

Кроме того, в декабре в горах Казахстана погиб один альпинист, еще два человека числились пропавшими без вести. По информации СМИ, группу накрыла лавина. В ходе поисковых работ на высоте 3700 метров спасатели обнаружили тело погибшего.