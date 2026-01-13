Стал известен состав сборной Норвегии на Кубок мира в Оберхофе. Клебо не выступит

Сборная Норвегии обнародовала состав на предстоящий этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 17 по 18 января.

Стоит отметить, что на этапе не выступит пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо и чемпион мира Харальд Эстберг Амундсен.

Женщины: Ингрид Бергене Обрекк, Лотта Уднес Венг, Юле Мюре, Милла Андреассен, Нора Фальстер, Ханне Рофстад, Каролине Гроттинг, Ева Ингебригтсен, Тириль Уднес Венг, Марен Вангенстин, Мали Баккен.

Мужчины: Оскар Опстад Вике, Ансгар Эвенсен, Ларс Хегген, Эвен Нортуг, Маттиас Хольбек, Симен Мюре, Ховард Мосеби, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эдвард Сандвик, Филип Скари, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес.