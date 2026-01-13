В Швеции не хотят видеть россиян на Кубке мира по лыжным гонкам

Представитель шведского спортивного медиа Viaplay Людвиг Сван поделился взглядами шведских болельщиков на участие российских лыжников в международных стартах.

«В Швеции к Коростелеву и Непряевой проявляется довольно большой интерес. Я бы сказал, что у большинства людей здесь лично нет проблем с Коростелевым и Непряевой, но они не хотят видеть россиян на Кубке мира, пока продолжается военный конфликт с Украиной», – заявил Сван.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева впервые стартовали на Кубке мира в декабре, а на завершившемся «Тур де Ски» вошли в десятку сильнейших по итогам многодневки.

Олимпиада 2026 года пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российским атлетам удалось квалифицироваться на эти соревнования, где они будут представлены в нейтральном качестве.