Тренер сборной России по биатлону пожаловался на человеческую глупость

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что больше всего устает от человеческой глупости в профессии.

— Спортсмен, с которым вы долго работали, в которого вы вложили душу, силы, время, уходит к другому тренеру. Опишите ваше чувство.

— Оно мне не знакомо.

— От вас не уходили? А когда ушла Светлана Миронова?

— Света никуда не уходила. Немножко заблудилась, но это бывает с каждым.

— От чего вы больше всего устаете?

— Наверное, от человеческой глупости в профессии, — сказал Шашилов в специальном репортаже Дмитрия Занина «О чем не говорят тренеры» на «Матч ТВ».

