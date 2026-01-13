Тренер сборной России по биатлону пожаловался на человеческую глупость

Тренер сборной России по биатлону Шашилов: «Больше всего устаю от человеческой глупости в профессии»
Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что больше всего устает от человеческой глупости в профессии.
— Спортсмен, с которым вы долго работали, в которого вы вложили душу, силы, время, уходит к другому тренеру. Опишите ваше чувство.
— Оно мне не знакомо.
— От вас не уходили? А когда ушла Светлана Миронова?
— Света никуда не уходила. Немножко заблудилась, но это бывает с каждым.
— От чего вы больше всего устаете?
— Наверное, от человеческой глупости в профессии, — сказал Шашилов в специальном репортаже Дмитрия Занина «О чем не говорят тренеры» на «Матч ТВ».
